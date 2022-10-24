В Уфе нашли украденные спортивные снаряды с «Уфимского ожерелья»

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В Уфе нашли украденные спортивные снаряды с площадки на эко-тропе «Уфимском ожерелье». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

Напомним, недавно с объекта украли гантели и штангу прямо на следующий день после открытия. По словам Плотникова, отыскать похищенное удалось, в том числе, благодаря неравнодушным горожанам. Злоумышленники, как заявил чиновник, будут привлечены к ответственности.

– Еще раз обращаюсь к посетителям «Уфимского ожерелья». Все это благоустройство мы создаем для всех нас. Давайте проявим сознательность и будем беречь красоту! – подытожил свою публикацию Сергей Плотников.