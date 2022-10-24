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Между Уфой и Казанью запустят прямое ж/д сообщение. Об этом сегодня, 24 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– 21 октября у нас долгий и обстоятельный разговор был с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. По всем направлениям нашего взаимодействия мы с плюсом идем. Сейчас очень активно работаем по прямому сообщению между Уфой и Казанью, а также по новым маршрутам в сторону Сибая и Магнитогорска, – заявил руководитель региона.