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В Уфе полицейский продавал чужие личные данные через «WhatsApp». О преступлениях рассказала пресс-служба управления ФСБ.

Установлено, что 37-летний мужчина через родственника супруги передавал посредством популярного мессенджера передавал за вознаграждение третьим лица номера телефонов, адреса, регистрационные знаки автомобилей и прочие персональные данные запрашиваемых граждан.

По данным фактам в отношении сотрудника оперативной службы было возбуждено уголовное дело по статье за злоупотребление должностными полномочиями.