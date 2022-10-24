Хабиров потребовал начать реконструкцию улицы Октябрьской революции в Уфе

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 24 октября глава региона Радий Хабиров заявил, что масштабный ремонт улицы Октябрьской революции необходимо начинать уже в этом году. После доклада руководителя Башкультнаследия он подчеркнул, что о реконструкции этой улицы, где очень много исторических памятников, говорят очень давно.

- Надеюсь, что в конце этого года – начале следующего приступим. Вернее, уже в этом году мне коллеги дорожники доложили, что какие-то работы мы в этом году уже начнем. Сети там перекладывать и так далее. Это большой проект, который за два-три года преобразит эту улицу и создаст новую дополнительную среду, - заявил Хабиров.

Напомним, ранее власти планировали отреставрировать улицу Октябрьской революции к 450-летию Уфы. На ней располагается большое количество памятников истории и архитектуры, но большая часть из них находятся в плачевном состоянии. Недавно городские власти отобрали подрядчика, который должен выполнить первый этап реконструкции – отремонтировать дорогу за 980 млн рублей.