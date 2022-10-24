Радий Хабиров рассказал о задачах режима базовой готовности в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии в Уфе сегодня, 24 октября, глава региона Радий Хабиров рассказал, для чего был создан оперативный штаб для обеспечения уровня базовой готовности. Власти уже провели первое заседание оперштаба, но о чем конкретно говорили чиновники, не сообщается.

Как известно, по указу президента России Владимира Путина в Башкирии с 20 октября 2022 года введен режим базовой готовности. На совещании в правительстве Радий Хабиров пояснил, что это означает и какие задачи входят для обеспечения этого указа.

- В республике создан оперативный штаб, для обеспечения устойчивости нашей экономики и соответственно введен режим базовой готовности. Наши задачи те же самые: спокойное развитие экономики, социальной сферы, обеспечение политической стабильности, - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.