Хабиров подарил именные часы бойцу батальона Достовалова

Глава Башкирии подарил именные часы бойцу добровольческого батальона имени Александара Достовалова. Сегодня, 24 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой был продемонстрирован видеоролик, на котором был запечатлен момент вручения первым заместителем руководителя администрации главы региона Уралом Кильсенбаевым подарка от руководителя региона.

– Благодарим Радия Фаритовича за оказанные нам внимание и заботу. Постараемся не подвести народ республики и вас, как главу нашего региона. Работаем, постараемся вернуться все живыми и здоровыми, – заявил после вручения часов боец-«доставаловец».