Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 9:17

Хабиров подарил именные часы бойцу батальона Достовалова

Военного отмечают как одно из лучших воинов формирования
Михаил ПОРТНОЙ

Глава Башкирии подарил именные часы бойцу добровольческого батальона имени Александара Достовалова. Сегодня, 24 октября, на оперативном совещании в Центре управления республикой был продемонстрирован видеоролик, на котором был запечатлен момент вручения первым заместителем руководителя администрации главы региона Уралом Кильсенбаевым подарка от руководителя региона.

– Благодарим Радия Фаритовича за оказанные нам внимание и заботу. Постараемся не подвести народ республики и вас, как главу нашего региона. Работаем, постараемся вернуться все живыми и здоровыми, – заявил после вручения часов боец-«доставаловец».