Финалисты проекта «Лаборатория современной башкирской оперы» поставят в Башопере детский спектакль

В Башопере готовят постановку нового детского спектакля. Композитором и автором либретто музыкальной сказки стали финалисты «Лаборатории современной башкирской оперы» Рустам Сагдиев (Санкт-Петербург) и Владимир Аношкин (Уфа). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль для детей будет создан на основе народных сказок, он объединит в себе элементы русского и башкирского фольклора. Рустам Сагдиев и Владимир Аношкин уже имеют опыт обращения к национальным мотивам – в рамках «Лаборатории современной башкирской оперы» они работали над отрывком оперы «Цветок с Ямантау», который в финале конкурса был поставлен на сцене Башоперы.

Напомним, проект «Лаборатория современной башкирской оперы» проходил в Башопере в творческом сезоне 2020-2021. Он включал конкурсы композиторов и либреттистов, мастер-классы и международную конференцию. Итоговой точкой проекта стал показ шести оперных отрывков. К работе над постановкой отрывков спектаклей были подключены все театральные коллективы: художественно-постановочные цеха, оперная и балетная труппы, концертмейстеры, хор, оркестр и дирижёры.