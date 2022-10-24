Фото: Андрей АБРАМОВ

7 декабря в Уфу прибудет поезд Деда Мороза. Об этом рассказала пресс-служба компании «Российские железные дороги».

Поезд представляет собой празднично оформленная передвижная резиденция. Здесь есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, а также вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры необычного поезда – Дед Мороз и его свита.

Поезд посетит более чем сотню городов России. В каждом из них для посетителей вокзалов готовится праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Также можно будет посетить сувенирную лавку, кафе и саму передвижную резиденцию Деда Мороза.