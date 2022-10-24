В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 21-летним Динаром Асяевым

Фото: vk.com/rishat_mansurov

В Чишминском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Динаром Асяевым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Погибшему был уроженцем села Алкино-2, ему был всего 21 год.

– Память о нем мы будем хранить всегда! Нет слов, чтобы выразить всю скорбь и боль! Выражаем семье погибшего искренние соболезнования, – написал Мансуров.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО сержанта из Салавата Алексея Умнякова.