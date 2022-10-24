Жители Башкирии попросили отправлять на СВО людей без боевого опыта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Башкирии попросили отправлять в зону специальной военной операции людей без боевого опыта. Одна из жительниц республики написала на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях обращение с данной просьбой. На момент публикации материала, женщину поддержало лайками 19 человек.

– Они же не должны всю жизнь калечиться в горячих точках и потом оставшуюся жизнь страдать от последствий! Это что, клеймо на всю жизнь? Требую справедливости! Пусть отдают долг [родине] те, кто еще ни разу не был в горячих точках, либо добровольцы! А после них – остальные! – заявила гражданка.

Однако нашлись те, кому идея женщины не пришлась по нраву.

– Собирайся, дорогая, ты же не служила. Медсестрой пойдешь ,научишься, если не умеешь! Мудрая какая, – написала ей жительница республики.

– Полностью поддерживаю, пусть утки моет в больничках хотя бы, – заявила другая.