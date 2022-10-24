В Башкирии семья с 11 детьми, потерявшая дом в пожаре, получит новое жилье

Фото предоставлено АНО "Радуга добра"

Многодетная семья Беляковых из поселка Шахтау в Стерлитамаке, которая потеряла дом в пожаре, получит новое жилье. Как сообщили волонтеры из АНО «Радуга добра», в администрации пообещали выдать семье сертификат на улучшение жилищных условий, по которому они смогут приобрести новый просторный дом.

- Хорошая новость. Сбор для помощи семье закрыт. Скоро они переедут во временное жилье, а далее получат сертификат на улучшение жилищных условий. Всем огромное спасибо, - поблагодарила неравнодушных жителей Башкирии, помогавших семье, волонтер Регина Биргулиева.

Напомним, пожар вспыхнул в доме. 12 октября. В момент возгорания взрослые ушли по делам, а в доме остались спящие дети. Старшая 13-летняя девочка вовремя заметила огонь и вывела своих братьев и сестер на улицу через окно. При этом ребенок с младшей сестренкой получили ожоги легких, порезы рук и сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.