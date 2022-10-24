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Жители Уфы пожаловались на грязные автобусы. Одна из жительниц башкирской столицы выразила на личной странице главы Башкирии в социальных сетях свое негодование, которое у нее возникло при виде немытого общественного транспорта.

– Наступила осень, и вот опять все автобусы маршруты №167 ездят с самого утра грязные, хотя сегодня сухая погода и где они нашли грязь непонятно. Автобусы – это лицо города, но почему-то не все это понимают, разберитесь, пожалуйста! – попросила руководителя республики возмущенная женщина.