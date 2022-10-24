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Общество24 октября 2022 4:59

В Уфе задержали 22 пьяных водителя

Дорожной полиции удалось пресечь 870 нарушений ПДД
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе за прошедшие выходные задержали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

За период с 22 по 23 октября сотрудникам Госавтоинспекции удалось пресечь 870 нарушений правил дорожного движения. Дорожной полицией было задержано 22 водителя, которые управляли транспортным средством, будучи нетрезвыми.

По информации ГИБДД, за входные в общей сложности было зарегистрировано 128 аварий. В случившихся ДТП пострадало семь человек, среди них двое детей.