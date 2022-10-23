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Общество23 октября 2022 16:09

Начало недели встретит жителей Башкирии снегом и сильным ветром

Метеорологи дали прогноз на 24 и 25 октября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, 24 и 25 октября в республике сильно ухудшатся погодные условия. По прогнозу ожидаются дожди, сильные порывы ветра и снег.

В ночь на 24 октября осадков не прогнозируют. Синоптики пообещали сильный ветер, дождь со снегом днем. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.

Во вторник, 25 октября, пройдут умеренные дожди, снегопад, гололед и гололедицу. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.