Певица Гульназ Асаева рассказала, почему они с мужем продолжают давать концерты во время СВО

Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Башкирская певица Гульназ Асаева опубликовала видеообщение на странице своих социальных сетей, в котором пояснила, почему она продолжает давать концерты несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с проведением СВО и частичной мобилизации. Она пояснила, что таким способом пытается поднять настроение у людей.

– Говорят, вот артисты бессовестные, когда жены провожают своих мужей, сестры своих братьев, отцов, вы ходите, ставите концерты, развлекаете людей. Хочу сказать, что мы также переживаем, нам тоже это все не безразлично, но наша работа состоит в том, чтобы поддержать людей, как-то их отвлечь, – заявила она.

Асаева отметила, что «также считает себя военнообязанной», потому что ни один психолог и психиатр не поможет в такое сложное время. По ее мнению, именно песни и концерты помогают людям отвлечься и получить хорошее настроение.