Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2022 9:05

В Башкирии по инициативе Бадранова провели обряд жертвоприношения в честь бойцов на СВО

ОБряд прошел в 16 мечетях региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов сообщил, что в республике накануне, 22 октября, провели курбан-ашы – обряд жертвоприношения с коллективной молитвой в честь всех жителей региона, которые находятся в зоне СВО. Обряд прошел в 16 мечетях.

– Верю, что искренние молитвы всегда будут услышаны и что устремленная позитивная энергия всегда достигнет цели, – отметил он

По его словам мечети были выбраны исходя из родных мест тех, кто отправился на спецоперацию. Азат Бадранов попросил присоединиться к молитвам и православных.