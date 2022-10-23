В Башкирии по инициативе Бадранова провели обряд жертвоприношения в честь бойцов на СВО

Фото: архив КП

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов сообщил, что в республике накануне, 22 октября, провели курбан-ашы – обряд жертвоприношения с коллективной молитвой в честь всех жителей региона, которые находятся в зоне СВО. Обряд прошел в 16 мечетях.

– Верю, что искренние молитвы всегда будут услышаны и что устремленная позитивная энергия всегда достигнет цели, – отметил он

По его словам мечети были выбраны исходя из родных мест тех, кто отправился на спецоперацию. Азат Бадранов попросил присоединиться к молитвам и православных.