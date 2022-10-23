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Происшествия23 октября 2022 5:11

В Башкирии 19-летний водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода на переходе

Пострадавшему чудом удалось выжить.
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Ишимбае 22 октября 19-летний водитель сбил 23-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предоставленной информации, парень ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Губкина на ВАЗ-2110, когда наехал на переходившего по переходу мужчину. В момент произошедшего водитель ехал на полной скорости. Пешеход от удара подлетел в воздух.

Пострадавшему удалось выжить, но его госпитализировали в больницу. Водитель рассказал, что отвлекся на телефон, кроме того, на его передних стеклах установлена тонировочная пленка.