В Башкирии простятся с погибшем в СВО ефрейтором Марселем Нурасовым

Фото: Сибайское телевидение СТВ (vk.com/sibaytv)

В воскресенье, 23 октября, в Доме молодежи в Сибае состоится официальная церемония прощания с погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Марселем Нурасовым.

В субботу вечером родные и близкие простились с ним в мусульманском ритуальном зале «Джаннат» на улице Коммунистическая, 12. Официальная траурная церемония и митинг пройдут рано утром в воскресенье.

Как сообщает Сибайское городское телевидение, церемония начнется в 8:00 в Доме молодежи на улице Ленина, 7. Траурный митинг продлится до 9:00.

В этот день часть нечетной стороны по улице Ленина в Сибае около Дома молодежи будет перекрыта для движения автомобилей.