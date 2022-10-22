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Общество22 октября 2022 17:04

В Башкирии простятся с погибшем в СВО ефрейтором Марселем Нурасовым

Церемония прощания пройдет в его родном Сибае
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Сибайское телевидение СТВ (vk.com/sibaytv)

Фото: Сибайское телевидение СТВ (vk.com/sibaytv)

В воскресенье, 23 октября, в Доме молодежи в Сибае состоится официальная церемония прощания с погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Марселем Нурасовым.

В субботу вечером родные и близкие простились с ним в мусульманском ритуальном зале «Джаннат» на улице Коммунистическая, 12. Официальная траурная церемония и митинг пройдут рано утром в воскресенье.

Как сообщает Сибайское городское телевидение, церемония начнется в 8:00 в Доме молодежи на улице Ленина, 7. Траурный митинг продлится до 9:00.

В этот день часть нечетной стороны по улице Ленина в Сибае около Дома молодежи будет перекрыта для движения автомобилей.