«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ак Барс» в «Зеленом дерби»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

22 октября в Казани состоялось очередное «Зеленое дерби» - противостояние местного «Ак Барса» с уфимским «Салаватом Юлаевым». В рамках регулярного чемпионата КХЛ соперники уже встречались в Уфе и тогда победу одержали гости. В этот раз победу со счетом 3:2 одержали «юлаевцы».

В первом периоде хоккеисты «Салавата» смогли дважды огорчить голкипера «Ак Барса» - по шайбе забросили Степан Санников и Александр Хмелевский. Подопечные Олега Знарка смогли ответить лишь во втором периоде, отличился Илья Сафонов. Но через шесть минут после этого уфимский защитник Шакир Мухамадуллин вновь восстановил преимущество в две шайбы – 3:1.

В третьем периоде игроки «Ак Барса» смогли забросить еще одну шайбу, гол забил Вадим Шипачев. Однако на большее казанских хоккеистов не хватило и победу в «Зеленом дерби» праздновали подопечные Виктора Козлова. Выездное турне «Салавата Юлаева» завершилось тремя победами в трех матчах.

Следующую игру «юлаевцы» проведут в Уфе 26 октября. И вновь их соперниками станут игроки принципиального соперника, казанского «Ак Барса».