В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два человека

Всего за сутки коронавирус подтвердился еще у 293 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Башкирии COVID-19 подтвердился еще у 293 человек. Таким образом, согласно статистике заболеваемости, которую ведет Минздрав, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 328 тысяч человек.

При этом всего от коронавируса вылечились 318 569 человек. Из них с полным выздоровлением выписались за прошедшие сутки 341 пациент. К сожалению, количество смертей от коронавируса и его последствий продолжает расти. По данным Минздрава Башкирии, за прошедшие сутки от ковида скончались два человека.