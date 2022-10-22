Жители Башкирии смогут наблюдать за солнечным затмением онлайн

Солнечное затмение произойдет 25 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Башкирии смогут увидеть солнечное затмение в режиме онлайн. Прямую трансляцию астрономического явления, которое произойдет 25 октября, можно будет посмотреть на портале Культура.РФ. Как сообщают в уфимском планетарии, частичное солнечное затмение будет особенным: на этот раз на пике Луна закроет 0,81 часть солнечного диска.

Как поясняют астрономы, последствия солнечного затмения будут очень заметными. Солнечный день станет «не таким ярким», а солнечный свет будет как будто «приглушенным». Наблюдать затмение смогут жители Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и западной Азии. В режиме онлайн затмение будет комментировать лектор планетария Филипп Терехов.