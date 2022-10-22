Фирма из Санкт-Петербурга разработает дизайн-код для Уфы за 8 млн рублей

Новое оформление улиц и аллей появится в том числе и на бульваре Ибрагимова

Накануне стал известен победитель электронного аукциона, которому поручат разработать дизайн-код Уфы. Контракт заключат с компанией «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга. Первоначальная цена контракта на госзакупках составляла 19,7 млн рублей, а фирма из северной столицы предложила выполнить работу всего за 8 млн рублей.

Согласно техзаданию, фирма из Петербурга должна провести сначала соцопрос с участием 750 уфимцев и 30 активистов. Затем победитель торгов должен создать страничку на сайте уфимской мэрии, куда горожане смогут направлять свои предложения. После этого дизайнеры должны разработать единый стиль оформления улиц в историческом центре города.

Именно в таком стиле позднее оформят квартал от пересечения улиц Октябрьской революции с Ленина и вплоть до монумента Дружбы, и далее от Советской-Ленина до Заки Валиди и до бульвара Ибрагимова.