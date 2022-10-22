Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии в музей полярника Альбанова

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил всех жителей республики и туристов в музей имени полярника Валериана Альбанова в Уфе. Этот музей был создан совсем недавно по инициативе самого Хабирова. В своих социальных сетях руководитель региона выложил рекламный ролик, рассказывающий о композиции музея и о биографии самого легендарного исследователя Арктики.

Как известно, Валериан Альбанов был прототипом капитана Вениамина Каверина «Два капитана», по которому сняли одноименный телесериал еще в советские года. Реальный штурман «Святая Анна» родился в Уфе в 1882 году и в последствии посвятил свою жизнь исследованию северных морских путей.

- Бороться, искать, найти и не сдаваться — это тоже про нас, про Башкортостан. Всем хороших выходных! – подписал видеоролик на своей странице Радий Хабиров.