МЧС по Башкирии предупреждает о тумане на дорогах и выпадении снега

По ночам в республике прогнозируется резкое похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о резком ухудшении погоды в эти выходные. По данным Башгидрометцентра в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в восточных районах республики ожидается небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье, 23 октября, опустится до -2, -7 градусов Цельсия, днем потеплеет до 0, +5 градусов. На отдельных участках дорог по республике ожидается ночью и утром туман и ухудшение видимости до 500 метров и менее.

В Уфе в субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -2, -4 градуса Цельсия, днем +3, +5 .