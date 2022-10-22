В Башкирии почтили память погибшего в СВО отца двоих детей Асхата Мухаметова

Фото: газета «Янаульские зори» (vk.com/yanzori)

В Дюртюлинском районе простились с гвардии капитаном, командиром танкового взвода, Асхатом Мухаметовым. 32-летний отец двоих детей участвовал в специальной военной операции на Украине с первых дней, а 22 сентября получил ранение во время выполнения боевых задач под Херсоном.

Как пишет газета «Янаульские зори», сначала его прооперировали в Мелитополе, а затем перевезли в Севастополь. Оправиться от ранения он так и не смог – 30 сентября Асхата Мухаметова не стало. Его похоронили в родной деревне матери в Дюртюлинском районе. У молодого отца остались супруга и двое маленьких детей.

Гвардии капитан Асхат Мухаметов посмертно награжден Орденом Мужества.