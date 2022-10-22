В ГИБДД по Башкирии подвели итоги массовых проверок водителей

Фото: Рустем Ахунов

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, менее чем за сутки в республике было задержано 43 нетрезвых водителя. Таковы промежуточные итоги рейдов дорожной полиции. Напомним, ранее ведомство анонсировало массовые проверки водителей на самых оживленных участках движения по всей республике.

По данным ГИБДД по Башкирии, за минувшую пятницу в регионе было выявлено более 1,8 тысяч нарушений ПДД. Среди них восемь случаев управления автомобилем водителями, лишенными прав, 336 случаев игнорирования ремня безопасности, а еще 33 водителя перевозили маленьких детей без детских кресел. В 22 случаях сотрудники дорожной полиции зафиксировали выезд на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба ведомства.