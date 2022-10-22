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Происшествия22 октября 2022 7:11

В Башкирии в ночном пожаре пострадали два человека, сгорели все постройки на участке

По данным МЧС сгорели деревенский дом, баня и гараж
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В ночь на субботу, 22 октября, в деревне Тангатарово Бураевского района Башкирии произошел пожар, в результате которого на участке сгорели все постройки. По данным МЧС сообщение о возгорании поступило в 00:37 часов. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны и добровольцы пожарной команды обнаружили, что горит бревенчатый дом и другие постройки.

Сотрудники пожарной охраны локализовали пожар в 02:03, а открытое горение было ликвидировано в 02:42. В результате пожара пострадали хозяева – 59-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их госпитализировали в Бураевскую больницу, передает пресс-служба МЧС по Башкирии. Сейчас на месте пожара работает дознаватель – ему предстоит выяснить причины возгорания и обстоятельства произошедшего.