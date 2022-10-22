Уфа вошла в число самых дорогих мегаполисов России

Фото: Рустем Ахунов

Накануне сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты соцопроса жителей крупнейших городов России. Аналитики опросили 10 тысяч экономически активных жителей мегаполисов и составили рейтинг самых дорогих из них по мнению самих горожан. Как оказалось, Уфа заняла в этом списке второе место, сразу после Москвы.

По данным сервиса SuperJob, 57% опрошенных жителей башкирской столицы уверены, что жизнь в Уфе «не дешевая». Третью строчку в рейтинге мегаполисов по дороговизне занял Краснодар, четвертое Санкт-Петербург и замкнули топ-5 самых дорогих крупных городов России Ростов-на-дону и Волгоград.

Как отмечают в пресс-службе SuperJob, самым дорогим в российских городах горожане называют жилье. По мнению жителей Москвы, Уфы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Омска, Самары и Новосибирска, стоимость недвижимости в этих городах непомерно высокая.