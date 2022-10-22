В Башкирии ночью загорелась квартира, два человека пострадали

Фото: МЧС по РБ

Поздно вечером в минувшую пятницу, 21 октября, в Бирске на улице Мира загорелась квартира в четырехквартирном одноэтажном доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило в 23:32. На место незамедлительно направились сотрудники пожарной охраны и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели обнаружили, что из дома самостоятельно эвакуировались трое взрослых, один из которых был в последствии госпитализирован в больницу. Сотрудники пожарной охраны также спасли 56-летнего мужчину. Он так же был доставлен в медучреждение.

По данным МЧС по Башкирии, открытое горение было ликвидировано в 23:56. Огнем оказались повреждена двухкомнатная квартира и мансарда. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, ему предстоит установить причины пожара.