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Экономика22 октября 2022 5:15

Власти Башкирии одобрили инвестпроект по модернизации швейных фабрик на 66,7 млн рублей

О проекте в своих соцсетях рассказал министр промышленности республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Александр Шельдяев (vk.com/sheldyaevrb)

Фото: Александр Шельдяев (vk.com/sheldyaevrb)

Накануне в правительстве Башкирии прошло заседание в формате «Инвестчас», где был одобрен проект модернизации двух швейных фабрик – «Фемина» и «Фортуна». Об этом в своих соцсетях рассказал министр промышленности республики Александр Шельдяев.

Как отметил министр, первый этап модернизации предприятий уже завершился в 2021 году. Тогда фабрики купили оборудование и отремонтировали свои помещения. До конца 2024 года они планируют завершить второй этап, стоимость которого оценивается в 66,7 млн рублей. Этот проект позволит сохранить 130 рабочих мест и позволит увеличить налоговые отчисления на 20% и повысить зарплату на 28%.

- Производитель активно пользуется нашими мерами поддержки. С 2020 по 2022 годы республика выделила компании субсидий на закупку материалов, сырья и оборудования почти на 17 млн рублей. И в этом году предприятие может успеть воспользоваться еще одной программой субсидирования - на возмещение затрат на приобретение производственного оборудования и программного обеспечения к нему, - пояснил Александр Шельдяев.