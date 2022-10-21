Жители Уфы пожаловались на переполненность школ и детских садов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Октябрьского района Уфы пожаловались на переполненность школ и детских садов. Одна из жительниц жилого комплекса «Квартал Энтузиастов» выразила на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях обеспокоенность тем, в городе строятся новые дома, но не учебные учреждения.

– Город развивается, расширяется – это, конечно, хорошо. Но, в свою очередь, это привело к увеличению количества детей дошкольного возраста и учащихся школы, и в последующем их количество будет только увеличиваться, – считает женщина.

Уфимка поделилась, что ее дети обучаются в школе №97, и она, по ее словам, переполнена. Гражданка утверждает, в учреждении нет условий для занятий в одну смену, и детям приходится учиться во вторую смену, а также в подсмену уже со второго класса.

– Родители бьют тревогу, ведь в семьях жителей подрастает следующее поколение учеников. Известно, что есть проект на строительство нового садика в «Квартале Энтузиастов», а также школы на территории ЖК «Планета». Земля выделена. Проект разработан. Что мешает начать строительство новой школы и детсада? – вопрошает жительница башкирской столицы.