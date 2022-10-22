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Общество22 октября 2022 4:17

В Башкирии возле школы завелась стая агрессивных собак

Свора животных не дает покоя гражданам уже с начала года
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском городе Кумертау возле школы завелась стая агрессивных собак. Об этом рассказала местная жительница на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях.

Как поделилась в своем обращении женщина, бродячие животные не дают покоя горожанам еще с января этого года. Ситуация, по ее словам, за прошедшее время не изменилась. Стая собак появилась во дворе школы №5.

– Агрессивны и бросаются на прохожих. О безопасности детей не может быть и речи. Когда уже примут меры? Дети боятся идти в школу, – написала жительнице Кумертау.