В двух регионах России задержали троих мужчин, убивших в 1995 году в Башкирии супружескую пару

фото: МВД РБ

В Ростовской и Московской областях задержаны трое мужчин 51, 52 и 62 лет, подозреваемых в убийстве супружеской пары в Башкирии в 1995 году и покушении на жизнь милиционеров. Об этом 21 октября сообщили в Следственном комитете и МВД республики.

Как рассказали в правоохранительных ведомствах, 28 января 1995 года в квартире дома по улице Ленинградском в городе Салавате было совершено разбойное нападение и убийство супружеской пары. Прибывшие на вызов двое милиционеров застали двоих подозреваемых – и те открыли по ним огонь, ранив одного сотрудника в руку. После этого злоумышленники скрылись и найти их не удалось. В 2022 году следователи вернулись к расследованию этого дела и установили, что к преступлениям причастны трое ранее судимых лиц. Их задержание проводилось при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии в городе Красногорске и Ростовской области.

В СК озвучили версию того, что произошло в январе 1995 года. Тогда трое подозреваемые сговорились напасть на знакомого им предпринимателя, чтобы выбить у него деньги. Прибыв к дому жертву, один из соучастников остался на улице, а двое других, вооружившись пистолетом «Смит и Вессон» и помповым ружьем «Винчестер», ворвались в квартиру к бизнесмену, где вместе с ним была его супруга. Угрожая оружием, они избили потерпевших, связали их и стали требовать деньги. Когда разбойники поняли, что обнаружены сотрудниками милиции, которые требовали открыть дверь, 52-летний подозреваемый выстрелил в головы супругам, а затем – в милиционеров. После этого злоумышленники перешли в квартиру соседей на втором этаже, откуда выбрались через окно на улицу и скрылись.

Сейчас с задержанными работают следователи. Подозреваемых заключили под стражу.