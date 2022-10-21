Мобилизованных из Башкирии отцов трех и более детей вернут домой

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Мобилизованных из Башкирии отцов трех и более детей до 16 лет вернут домой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал депутат Государственной Думы от Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, в республике возникают ситуации, при которой частичной мобилизации подвергаются данная категория граждан. Депутат поведал, что для обсуждения вопроса он встретился с заместителем председателя регионального парламента Тамарой Тансыккужиной.

– Оперативно собираем информацию для скорейшей отработки вопроса. По обобщении данных последует работа с Минобороны и военной прокуратурой для возвращения мобилизованных данной категории домой, – написал в своей публикации Гильмутдинов.