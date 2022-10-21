Власти Уфы рассказали, как будет проводиться эвакуация при угрозах атаки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Уфы рассказала, как будет проводиться эвакуация граждан при угрозах атаки. Об этом чиновники поведали в рамках ответа на вопрос одной из жительниц города.

Женщина на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях попросила предоставить информацию по наличию бомбоубежищ в башкирской столице. На ее обращение ответил представитель городской администрации. По его словам, убежища создаются для защиты наибольшей работающей смены организаций, отнесенных установленным порядком к категории по гражданской обороне и имеющим мобилизационное задание.

– Основным способом защиты является эвакуация населения в безопасные районы. До проведения эвакуации защита населения города, при угрозе применения средств поражения, организуется в подвалах жилых домов, подземных парковках и других заглубленных сооружениях. Места укрытий жителям сообщат жилищно-эксплуатируемые организации, – написал чиновник.

Напомним, в Уфе чиновники начали проверять бомбоубежища. Защитное сооружение посетил глава одного из районов города.