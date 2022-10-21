«Академия вокального искусства Аскара Абдразакова» начинает приём заявок на обучение

Стартовал приём заявок на участие в проекте «Академия вокального искусства Аскара Абдразакова». Он реализуется на базе Башкирского театра оперы и балета совместно с благотворительным фондом «Наше будущее», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Стать слушателями Академии могут студенты третьих и четвёртых курсов, а также выпускники предыдущих лет профессиональных образовательных учреждений по основным направлениям вокального искусства. Их наставниками станут художественный руководитель Башоперы Аскар Абдразаков, главный дирижёр театра Артём Макаров, солистки оперной труппы Лариса Ахметова и Эльвира Фатыхова и преподаватель кафедры вокального искусства и кафедры эстрадного джазового исполнительства и звукорежиссуры Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Идрис Газиев и другие деятели искусств республики.

В течение нескольких месяцев наставники в онлайн и офлайн форматах будут проводить занятия по вокальному мастерству и сценическому движению, поделятся навыками работы с концертмейстером и симфоническим оркестром.

Финалом проекта станет отчётный концерт на сцене Башоперы, где слушатели Академии выступят вместе с ведущими мастерами оперного искусства. Также предполагается серия выездных концертов по городам и районам республики.