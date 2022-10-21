В Башкирии мобилизованным хотят выдавать сертификаты на отдых в санатории

Мобилизованным жителям Башкирии за счет местного бюджета планируют выдавать сертификаты на отдых в санатории Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мобилизованным жителям Башкирии за счет местного бюджета планируют выдавать сертификаты на отдых в санатории. Соответствующий проект постановления 20 октября был опубликован на сайте регионального Минземимущества.

В документе сказано, что сертификат будет выдаваться на 14-дневный отдых в течение года после окончания мобилизации. Его номинал не превысит 61,6 тыс. рублей (4,4 тыс. – день).

Для получения сертификата прошедшим мобилизацию нужно будет обратиться в МФЦ с заявлением.

Ранее «КП-Уфа» писала, что мобилизованных в Башкирии хотят освободить от уплаты транспортного налога.