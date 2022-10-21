ГИБДД Башкирии с 21 по 23 октября проведет массовые проверки водителей

С 21 по 23 октября ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу и выходные дни, с 21 по 23 октября, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. На рейды выйдет весь личный состав региональной Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Приоритетная цель таких рейдов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, – передал главный гаишник республики. – Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из городов и райцентров республики.

Севастьянов добавил, что особое внимание сотрудники дорожной полиции будут уделять нетрезвому вождения и грубым нарушениям ПДД.