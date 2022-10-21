В Башкирии не стали мобилизовывать тренера по каратэ после многочисленных просьб граждан

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Жители башкирского города Сибай массово обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбами освободить тренера по каратэ Руслана Сафиуллина. Родители учеников мужчины оставили на этот счет множество сообщений на личной странице в социальных сетях руководителя региона.

Одна из горожанок написала, что Сафиуллин занимается военно-патриотическим воспитанием детей. В спортивном клубе, в котором он проводит тренировки, занимается около 200 детей.

– Дети остаются без тренера, без наставника. А это единственный клуб каратэ-кекусинкай в Сибае. Считаем, что такой человек важнее и нужнее здесь, просим остановить его мобилизацию! – заявила местная жительница.

К счастью, власти услышали просьбы граждан. Как сообщил специалист информационного отдела сибайской администрации, Руслан Сафиуллин сейчас переведен в статус офицера и ему была предоставлена отсрочка на неопределенное время.