В Уфе 21 октября из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и сотрудников колледжа

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Сегодня, 21 октября, в Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и преподавателей торгово-экономического колледжа. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в министерстве образования Башкирии.

– Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту образовательной организации. Оперативно проведена эвакуация. На текущий момент в колледже проводятся соответствующие мероприятия службами экстренного реагирования, – передали в ведомстве.

Напомним, в начале текущей недели по республике прошла волна эвакуаций. Под нее попали образовательные учреждения и суды.