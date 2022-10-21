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Происшествия21 октября 2022 8:08

В Уфе 21 октября из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и сотрудников колледжа

В учреждении работают правоохранительные органы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Сегодня, 21 октября, в Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали студентов и преподавателей торгово-экономического колледжа. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в министерстве образования Башкирии.

– Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту образовательной организации. Оперативно проведена эвакуация. На текущий момент в колледже проводятся соответствующие мероприятия службами экстренного реагирования, – передали в ведомстве.

Напомним, в начале текущей недели по республике прошла волна эвакуаций. Под нее попали образовательные учреждения и суды.