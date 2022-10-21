Жителя Башкирии приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за хранение оружия

В Туймазинском районе Башкирии местного жителя приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима за хранение огнестрельного оружия и пороха

В Туймазинском районе Башкирии местного жителя приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима за хранение огнестрельного оружия и пороха. Об этом 21 октября сообщила региональная прокуратура.

– В 2015 году мужчина, не имея соответствующего разрешения, приобрел патроны, дымный порох, а также газовый пистолет модели «ИЖ 79-8», который переделал в огнестрельное оружие, и хранил все в гараже, а позже в съемной квартире, – передали в ведомстве.

Оружие у мужчины нашли и изъяли сотрудники полиции. На суде обвиняемый признал вину в полном объеме. Известно, что ранее его судили за преступления против собственности, к которым относятся кража и грабеж.

Помимо тюремного срока, мужчина также получил штраф – 10 тыс. рублей.