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Общество21 октября 2022 7:25

Жителя Башкирии приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за хранение оружия

Мужчина переделал газовый пистолет в огнестрельный
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Туймазинском районе Башкирии местного жителя приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима за хранение огнестрельного оружия и пороха

В Туймазинском районе Башкирии местного жителя приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима за хранение огнестрельного оружия и пороха

В Туймазинском районе Башкирии местного жителя приговорили к четырем с половиной годам заключения в колонии строгого режима за хранение огнестрельного оружия и пороха. Об этом 21 октября сообщила региональная прокуратура.

– В 2015 году мужчина, не имея соответствующего разрешения, приобрел патроны, дымный порох, а также газовый пистолет модели «ИЖ 79-8», который переделал в огнестрельное оружие, и хранил все в гараже, а позже в съемной квартире, – передали в ведомстве.

Оружие у мужчины нашли и изъяли сотрудники полиции. На суде обвиняемый признал вину в полном объеме. Известно, что ранее его судили за преступления против собственности, к которым относятся кража и грабеж.

Помимо тюремного срока, мужчина также получил штраф – 10 тыс. рублей.