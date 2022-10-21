В Уфе чиновники начали проверять бомбоубежища

фото: vk.com // Илвир Нурдавлятов

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов 20 октября посетил с проверкой местные бомбоубежища. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

фото: vk.com // Илвир Нурдавлятов

– Главные требования [к убежищам]: сухой пол, свет, свободные проходы. В ходе выборочного обследования нашли небольшие замечания, они будут устранены. Работа по проверке будет продолжена, – передал Нурдавлятов.

фото: vk.com // Илвир Нурдавлятов

Ранее в Управлении гражданской защиты передали, что данные о местонахождении бомбоубежищ будут раскрыты при необходимости.