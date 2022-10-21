фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде в Череповце обыграл «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла 20 октября и завершилась со счетом 4:5.

Уфимцы в первом периоде громили хозяев арены: четырьмя шайбами отметились Данил Аймурзин, Григорий Панин, Шакир Мухамадуллин и Александр Кадейкин. Под занавес стартового отрезка «Северсталь» в большинстве смогла отквитать только один гол благодаря броску Кирилл Пилипенко.

В середине матча юлаевцы вновь увеличили разрыв до четырех шайб – забил Саша Хмелевский. Затем «рыси» ринулись вперед отыгрываться. Сначала Пилипенко оформил дубль, а в последние пять минут по голу забили Игорь Гераськин и Давид Думбадзе.

«Северсталь» (Череповец) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:5 (1:4, 1:1, 2:0)

Голы:

0:1 (04:41) – Данил Аймурзин;

0:2 (09:21) – Григорий Панин;

0:3 (15:40) – Шакир Мухамадуллин;

0:4 (19:15) – Александр Кадейкин;

1:4 (19:55) – Кирилл Пилипенко;

1:5 (30:07) – Саша Хмелевский;

2:5 (37:10) – Кирилл Пилипенко;

3:5 (46:00) – Игорь Гераськин;

4:5 (49:22) – Давид Думбадзе.

Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третью строчку с 27 очками в активе. В следующем матче уфимский клуб сыграет в дерби с «Ак Барсом» Игра состоится в Казани 22 октября.