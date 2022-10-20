Звезда башкирской эстрады Радик Юльякшин попал в санкционный список Украины

Элвин Грей попал под санкции Украины

Накануне был опубликован санкционный список Украины, куда попали, в том числе, физические и должностные лица соседнего государства. Согласно документу, в него включили звезду башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, известного под сценическим псевдонимом Элвин Грей. В этом же списке оказался глава Башкирии Радий Хабиров и целый ряд политиков. Среди них экс-мэр Уфы Павел Качкаев и бывшие депутаты Госдумы от Башкирии: Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Алексей Изотов, Ильдар Бикбаев и Николай Антошкин.

Всем попавшим в санкционный список запрещено находиться на территории Украины в течение пяти лет. Радику Юльякшину нельзя проводить финансовые операции в соседней стране, а все награды, если они есть – аннулируются. Такие же меры введены против Радия Хабирова, но на 10 лет.

Напомним, недавно Элвин Грей посещал учебную воинскую часть, где проходят боевое слаживание резервисты из Башкирии.