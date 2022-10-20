Развязку на улице Пугачева в Уфе обещают построить к 450-летию города

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Власти Уфы обещают, что строительство путепровода на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко будет завершено к 450-летию города. Напомним, юбилей башкирская столица будет праздновать в 2024 году. К этому времени мэрия рассчитывает реализовать несколько крупномасштабных проектов. Один из них, «Южные ворота», представляет собой строительство целого ряда транспортных объектов. Среди них новый мост через реку Белая и автомобильная развязка.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, подрядчик на 20 октября вовсю устанавливает буронабивные сваи. На первой опоре путепровода Пугачева-Генерала Рыленко смонтировано уже 23 из 28, на четвертой – 4, на второй и третьей установка свай завершена. Строители готовятся забивать сваи на пятой опоре.

К слову, как писала ранее «КП-Уфа», часть частного сектора на улице Пугачева будет снесена, чтобы расширить дорогу.

- В настоящее время продолжается оценка рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них строений. В частности, в связи со строительством транспортной развязки всего под изъятие попадает 82 земельных участка (176 собственников). По состоянию на сегодняшний день оценено 48 земельных участков – уведомлены 126 собственников, из них 66 уже подписали соглашения, - сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

По данным городских властей хозяевам домов и участков в общей сложности уже выплатили 189 млн рублей.