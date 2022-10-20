Двое жителей Уфы вовлекли в вымогательство денег несовершеннолетнюю девушку

В суде мужчины свою вину не признали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Демский районный суд Уфы вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в вымогательствах и грабежах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в суде было установлено, что в феврале 2016 года молодые люди вовлекли в свои преступные схемы несовершеннолетнюю девушку.

Они писали незнакомцам от ее имени и приглашали их на съемную квартиру. Там попавших в лапы злоумышленников избивали и пытали, требуя от них деньги. Происходящее они записывали на видео, а затем вымогали деньги под видом наличия «порочащих сведений» о несчастных незнакомцах. Жертвами преступников стали четверо доверчивых уфимцев, а сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Свою вину подсудимые не признали.

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, девушку от наказания освободили, так как на момент совершения преступлений ей не было 18 лет, к тому же истек срок давности привлечения ее к ответственности. Остальным участникам дали от 5 лет до 7 лет и 8 месяцев лишения свободы. Наказание мужчины будут отбывать в колонии общего режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.