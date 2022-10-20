МЧС предупредило жителей Башкирии о тумане и гололедице

21 октября ночью и утром на автодорогах Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров, в горных районах появится гололедица Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пятницу, 21 октября, ночью и утром на автодорогах Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров, в горных районах появится гололедица. При прояснениях температура воздуха может упасть до -5°. Об этом предупредило региональное МЧС.

Как уточнили синоптики Башгидрометцентра, местами по республике пройдет небольшой дождь, в северных районах со снегом. Ветер будет северо-западным, умеренным. Средняя температура воздуха по региону составит 0, +5°, днем +5, +10°.