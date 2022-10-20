Парламент Башкирии одобрил идею вывешивать Знамя Победы на административных зданиях

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, предусматривающий использование копии Знамени Победы на административных зданиях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 20 октября, парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, предусматривающий использование копии Знамени Победы на административных зданиях. Предполагается, что этот флаг будут вывешивать 9 мая. Инициативу представила депутат Гульнара Бикбулатова.

– Проектом закона устанавливается, что в День Победы копии Знамени Победы вывешиваются на зданиях либо поднимаются на флагштоках органов государственной власти республики наряду с флагами России и республики, – пояснила народная избранница.

Бикбулатова добавила, что законопроект был внесен «в целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне […] и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков».