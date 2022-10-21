В Башкирии за неделю подорожали помидоры, яйца и капуста

Башстат назвал продукты, которые подорожали в Башкирии за неделю. Аналитики сравнили цены в магазинах за 10 и 17 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башстат назвал продукты, которые подорожали в Башкирии за неделю. Аналитики сравнили цены в магазинах за 10 и 17 октября.

По данным статистического ведомства, в республике увеличилась стоимость свежей капусты (на 5,9% – до 19,7 руб. за килограмм), яиц (на 4,8% – до 65 руб. за 10 шт.), помидоров (на 4% – до 86 руб.), огурцов (на 2,8% – до 76,5 руб.) и бананов (на 2,3% – до 80 руб.).

В то же время в регионе подешевели макароны (на 3,7% – до 75 руб.), мясные консервы для детского питания (на 3,4% – до 1001 руб.), мягкие конфеты в шоколаде (на 3,3% – до 375 руб.), яблоки и мука (на 3% – до 81 и 45,5 руб. соответственно) и полукопченая колбаса (на 2,9% – до 472 руб.).