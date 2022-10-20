В Курултае Башкирии рассказали, почему доклад военкома слушали в закрытом режиме

Перед депутатами выступил полковник Михаил Блажевич. Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 20 октября, состоялось очередное заседание Госсобрания-Курултая Башкирии. Перед депутатами с докладом о ходе частичной мобилизации на территории республики выступил военный комиссар Михаил Блажевич. По решению президиума башкирского парламента, его заслушали в закрытом режиме – спикер Константин Толкачев попросил журналистов удалиться из зала, а депутатов выключить телефоны. Отключилась и прямая трансляция, которую традиционно ведут на Youtube.

Председатель Курултая прокомментировал это решение уже по окончании пленарного заседания. По словам Толкачева, один из вопросов, а именно доклад военного комиссара, депутаты слушали в закрытом режиме «впервые за многие годы».

- В условиях проведения СВО на Украине оглашение вопросов, связанных с ее проведением – это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы, - пояснил спикер башкирского парламента.

Также Толкачев отметил, что депутаты «глубоко погружены в вопросы мобилизации».

- Не раз выезжали к местам дислокации, боевого слаживания, получают много обращений от граждан, касающихся обеспечения мобилизованных и поддержке их семей. Все эти вопросы были адресованы военкому. Получился прямой, честный разговор. Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение, - подчеркнул Константин Толкачев.

Курултай Башкирии в ближайшее время планирует направить обращение в адрес министерства обороны, где депутаты поднимут вопросы касательно «материально-технической, кадровой и финансовой поддержке военкоматов на местах».